الحلبوسي يبحث مع سفير الكويت التنسيق البرلماني والعلاقات الثنائية

2019/09/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، تفعيل ملف التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "رئيس مجلس النواب استقبل سفير دولة الكويت في العراق"، موضحاً أن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضاً تفعيل ملف التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك"، مشير إلى أن " اللقاء ناقش سبل دعم عودة النازحين في المناطق المحررة وتحقيق الاستقرار".

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