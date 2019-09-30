شرطة الجمارك تلقي القبض على متهمين احدهما يراني الجنسية يمتهنان تجارة المخدرات

2019/09/30 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة جمارك المنطقة الرابعة، اليوم الاثنين، عن القبض على متهيمن بتجارة المخدرات، احدهما عراقي والاخر ايراني الجنسية، وبحوزتهما 40 كليوغرام من الحبوب المخدرة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "في إطار سعي مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة لمحاربة تهريب وتعاطي المخدرات، وبعملية نوعية تمكنت شعبة مكافحة المخدرات بالمديرية وبالاشتراك والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على متهمين اثنين".

وبينت ان "احدهما ايراني الجنسية والاخر عراقي الجنسية يمتهنون تجارة المخدرات وضبط لديهم (40) كيلوغرام من الحبوب المخدرة"، مضيفة "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقة أمام انظار السيد قاضي التحقيق".

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