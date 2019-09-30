وزير الداخلية يجتمع بنظيره الإيراني في كربلاء ويعلن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين زيارة الأربعين

2019/09/30 | 17:31

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بغداد اليوم- بغداد

عقد وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الاثنين، مع نظيره الايراني رحماني فضلي، اجتماعا في كربلاء، اعلان خلاله اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين زيارة الأربعين.

وقال مكتب الياسري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير، "وصل صباح اليوم الاثنين على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى محافظة كربلاء للإشراف على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعين الإمام الحسين، وعقد فور وصوله اجتماعاً مع نظيره الايراني رحماني فضلي الذي يزور محافظة كربلاء حاليا بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي وعدد من القادة الأمنيين حول آليات التنسيق المشترك، والتأكيد على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة لإنجاح الزيارة|.





واجرى الياسري، وفق البيان "جولة ميدانية في عدد من مناطق المحافظة أشرف خلالها على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة الأربعين، موجهاً في الوقت ذاته بتوفير الاحتياجات واللوجستيات اللازمة لانجاح الخطة الأمنية".





وأعلن وزير الداخلية، عن "استعداد الوزارة لإنجاح زيارة الأربعين بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، مؤكداً انه "تم إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الزيارة وتسهيل الإجراءات أمام الوافدين إلى العراق من جميع دول العالم".

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وذكر العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وفرة السلاح في ديالى حقيقة لا يختلف علي

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وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، إن "المتهم

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