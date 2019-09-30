عبد المهدي يتهم إسرائيل باستهداف بعض مواقع قوات الحشد الشعبي

2019/09/30 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسرائيل باستهداف بعض مواقع الحشد الشعبي بعد الكشف عن التحقيقات.

وقال عبد المهدي في تصريح ان إسرائيل هي فقط من تريد اندلاع الحرب في المنطقة، داعيا الى وجوب إبعاد شبح الحرب عن المنطقة.

ولفت عبد المهدي إلى أن الذهاب إلى الحرب قد يحصل في أي لحظة وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعباً وقاسياً، مؤكداً أن دولاً عدة في المنطقة يمكن أن تكون ساحة للحل والمفاوضات وبغداد واحدة منها.

وأضاف عبد المهدي أن السعودية تبحث عن السلام وان حل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحاً لحل أزمة الخليج، مشيراً إلى أن الدول المعنية بأزمة الخليج تتحدث عن مفاوضات والسعودية وإيران مستعدتان للتفاوض.

واعتبر، أن الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضع الجميع أمام طريق مسدود، ماضياً إلى القول إن العراق مع أي تحالف لتأمين الخليج شرط أن يضم جميع الدول الخليجية.

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