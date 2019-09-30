2019/09/30 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادياالشرطةوالنفطيتفقانعلىعقدجلسةمساءاليوملايجادحللمشكلةاللاعبمازنفياض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناديا الشرطة و النفط يتفقان على عقد جلسة مساء اليوم لايجاد حل لمشكلة اللاعب مازن فياض) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناديا الشرطة و النفط يتفقان على عقد جلسة مساء اليوم لايجاد حل لمشكلة اللاعب مازن فياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).