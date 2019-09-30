لدوافع احترازية.. ايران تنشر لواءين عسكريين قرب الحدود العراقية

2019/09/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني في محافظة كرمانشاه العقيد يحيى الهي، اليوم الاثنين، نشر لواءين من حرس الحدود في حدود خسروي غرب البلاد.

ونقلت وكالة فارس عن العقيد الهي قوله انه وفي ضوء التقييمات الحاصلة لا توجد هنالك اي مشكلة امنية وخدمية للزوار الراغبين بزيارة كربلاء والعتبات الدينية عبر معبر خسروي (المنذرية في الجانب العراقي).

واضاف ان "حرس الحدود يضطلع بمهمة حساسة تتمثل بتوفير الامن على امتداد الحدود مع العراق البالغ طولها 430 كم".

واعلن عن "نشر لوائين في حدود خسروي"، مبيناً ان "الامن مستتب في الحدود والجانبين ولا يوجد هنالك اي تهديد امني، الا ان نشر اللواءين من حرس الحدود يأتي من منطلق احترازي".

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