2019/09/30 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دستور سوريا يُكتب مجدداً واسمها قد يتغيّر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دستور سوريا يُكتب مجدداً واسمها قد يتغيّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).