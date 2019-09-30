الكعبي يبحث مع خبراء برنامج الأمم المتحدة الانمائي آليات التحول نحو اعداد موازنة البرامج والاداء

2019/09/30 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، مع خبراء برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ، النتائج التي توصل اليها الخبراء حول تحول العراق من موازنة البنود التقليدية المعتمدة حاليا الى موازنة البرامج والاداء.

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