ترامب يطلب مقابلة “المخبر” الذي كشف محادثاته مع أوكرانيا

2019/09/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الى رغبته بمقابلة المخبر المجهول، المسؤول عن كشف مكالمته الهاتفيّة مع الرئيس الأوكراني.

وأكد ترمب في تغريدة نشرها على موقعه بتويتر، انه يملك الحق مثل أي مواطن أميركي، ان يلتقي بمن يتهمه، وبأي شخص زوده بالمعلومات، متسائلا بلهجة محذرة بما نصه ” هل كان هذا الشخص يتجسّس على رئيس الولايات المتحدة الأميركية؟ ومختتما التغريدة بكلمتي عواقب وخيمة”.

وكان نواب ديمقراطيّون وجمهوريّون، قد تداولوا في الأيام الأخيرة الماضية، الحديث عن حقيقة ما ذكره عنصر استخباراتي، بشأن طلب الرئيس ترمب، تدخل أوكرانيا في التحقيق، حول نشاطات خصمه المقبل في الانتخابات الأميركية المرشح جون بايدن.

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