وزير العدل: مستعدون لوضع آلية مع اليونسيف لتنفيذ البرامج المشتركة

2019/09/30 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، استعدادها لوضع آلية مشتركة مع منظمة اليونسيف للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين.

وذكر بيان صدر عن مكتب وزارة العدل تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "وزير العدل فاروق الشواني، استقبل في مكتبه الرسمي، ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو"، مبيناً أن "الشواني أكد استعداد الوزارة لوضع آلية مشتركة مع المنظمة للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين خصوصا فيما يتعلق بتأهيل الاحداث والمساهمة في اعادة دمجهم بالمجتمع".

واضاف أن "مدير عام دائرة اصلاح الاحداث اركان ثامر، اكد ان دائرته تعمل على تاهيل النزلاء الاحداث من خلال دورات تأهيلية وورش عمل لمنحهم الخبرات اللازمة للعمل بعد انتهاء فترات محكومياتهم وليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع"، منوها الى "وجود ثلاث مراحل تأهيلية في دائرة اصلاح الاحداث (قربية ومتوسطة وبعيدة الامد) تساهم في اعادة منح الاحداث الخبرات والشهادات العلمية وفقا للسياقات العالمية المعتمدة في هذا الجانب".

وتابع البيان "فقد كشف مسؤول عن ملف حقوق الانسان في الوزارة كامل أمين هاشم، عن تقديم العراق لورقة عمل عن الواقع الفعلي لعمل الحكومة العراقية بمجال حقوق الطفل ومتضمنة برامج الوزارة لتطوير العمل في هذا المجال ولاسيما الاحداث منهم والاهتمام بالطفولة بشكل عام، مبينا ان الوزارة مسؤولة عن كتابة تقرير جمهورية العراق الخاص بحقوق الطفل بالتعاون مع باقي الوزارات والذي سيقدم في شهر تموز من عام 2020".

من جهتها أبدت ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق لاسيكو، "التزام المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق وضع خطة عمل مستقبلية لتطوير مشاريعها، مؤكدة الاستعداد لتوفير خبير من المنظمة الدولية لمساعدة الوزارة في كتابة التقرير الخاص بحقوق الطفل".

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