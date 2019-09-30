وزير الداخلية الإيراني يدعو إلى الغاء التاشيرات مع العراق بشكل نهائي ويتحدث عن اتفاق “مؤثر”

2019/09/30 | 18:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ أربيل

كشف مصدر كردي مطلع، اليوم الاثنين، عن خطة يعتزم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تنفيذها لـ"انهاء سطوة" سلفه، ورئيس الإقليم الحالي نيجرفان بارزاني على مفاصل القرار الإداري داخل الإقليم.

وقال المصدر لـ(ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اعتبار مجاهد أبو الهيل مستقيلا من وظيفته في شبكة الإعلام العراقي.

وبحسب وثيقة، صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وموجهة إلى مكتب المفتش العام في شبكة الاعلام العراق

بغداد اليوم _ متابعة

خلص تقرير حكومي إسرائيلي إلى أن سيناريو الهجوم الذي استهدف منشأة النفط السعودية أرامكو الشهر الجاري، يمكن أن تتعرض له إسرائيل بـ"سهولة"، فيما لو أطلقت الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاهها من غرب العراق.

وقالت

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