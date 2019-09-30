English | كوردى

بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك


بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك
2019/09/30 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/30 | 18:04.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. الحريري يذرف الدموع في جنازة شيراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا