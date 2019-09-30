بعد مكافحة داعش.. استعداد هولندي للمشاركة باعادة اعمار كوردستان

2019/09/30 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، مع القنصل الهولندي العام في اربيل وليام نيكولاس كوزين، اليوم الاثنين، الاوضاع الامنية في العراق عموما واقليم كوردستان والعلاقات الثنائية بين الجانبين.وجاء في بيان حكومي ورد لشفق نيوز، ان القنصل الهولندي وفضلا عن تقديمه التهاني للوزير احمد بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، اعرب عن سروره لان اقليم كوردستان ورغم الحرب ضد الارهاب والازمة المالية بدأ بحملة اعادة الاعمار والبناء وهو يختلف في التوجه عن باقي مناطق العراق، معلنا استعداد هولندا لمساعدة الاقليم في هذه الحملة مثلما شاركت في الحرب ضد ارهابيي داعش في اطار التحالف الدولي.واشار الى ان وزير الداخلية الكوردستاني ريبر احمد من جهته اعرب عن شكره للقنصل الهولندي وقال ان شعب كوردستان لن ينسى الاصدقاء الذين وقفوا الى جانبه في الشدائد، معلنا عن رغبته استمرار هذا التنسيق وتنميته بشكل اكبر في جميع المجالات.

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