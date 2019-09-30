2019/09/30 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن هناك رسائل من الرياض وصلتها، لكنها تريد رسالة علنية يمكن أن تكون إحداها إنهاء الحرب في اليمن”.وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، ظهر اليوم: “وصلتنا رسائل من السعودية، لكن يجب أن نشاهد رسالة علنية من قبلها، ويمكن أن تكون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن: وصلتنا رسائل من السعودية لكننا نريدها علنية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن: وصلتنا رسائل من السعودية لكننا نريدها علنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن: وصلتنا رسائل من السعودية لكننا نريدها علنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).