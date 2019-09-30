2019/09/30 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش، الاتفاق على تسعة ملفات هامة تخص المحافظة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقالت كمبش في تصريح إن زيارة الحلبوسي الى المحافظة تمخض عنها الاتفاق على خارطة طريق لدعم القوات الأمنية في مجالات متعددة بالتنسيق مع الوزارات الأمنية من خلال زيادة القوات وسد الفراغات ونصب الكاميرات، والاتفاق على إيجاد آلية لحسم ملف عودة ما تبقى من النازحين ومعالجة كافة الإشكالات وفق رؤية وطنية والعمل على الإسراع بإعمار مناطقهم، اضافة الى الاتفاق على خطة لمعالجة ملف المغيبين وضمان حقوق ذويهم والبحث عن المفقودين والمخطوفين.

وأشارت كمبش، إلى الاتفاق على إعادة إحياء المشاريع الوزارية المتلكئة في ديالى والتي تبلغ قيمتها بأكثر من ثلاثمئة مليار دينار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيداء كمبش: تم الاتفاق مع رئيس البرلمان على 9 ملفات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيداء كمبش: تم الاتفاق مع رئيس البرلمان على 9 ملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).