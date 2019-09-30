مكتب عبد المهدي يوضح بشأن (ابو الهيل): انقطاعه عن الدوام يُعتبر استقالة (وثيقة)

2019/09/30 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مكتب رئيس الوزراء، بشأن انقطاع مجاهد ابو الهيل عن الدوام، فيما اعتبر ذلك استقالة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الاثنين، "بما ان مجاهد ابو الهيل منقطع عن الدوام الرسمي فيمكن اعتباره مستقيلا من الوظيفة استنادا الى نص المادة ٣٧ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، وهذا لايمنع من استحقاقه للراتب التقاعدي في حالة ثبوت صحة صدور شهادته".

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