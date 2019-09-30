كربلاء تعلن الشروع باستعدادات زيارة الأربعين وتعول على منفذ حدودي في ديالى

2019/09/30 | 18:33

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بغداد اليوم _ كربلاء

أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، اليوم الإثنين، الشروع بالاستعداد الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين، فيما أعرب عن أمله بمساهمة منفذ المنذرية في ديالى بتنظيم أعلى للزيارة.

وقال عقيل المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة المشتركة لتنظيم الزيارة الاربعينية، ناقشت الاستعدادات القائمة لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، وضرورة تحقيق أعلى درجات التعاون بين جميع الجهات والدوائر الحكومية وأصحاب المواكب الحسينية والمواطنين، لتلافي الإخفاقات التي قد تحدث".

وأشار المسعودي، إلى أن "مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع الجانب الإيراني من المؤمل أن تسهم بتنظيم أعلى للزيارة الاربعينية، خاصة بعد إضافة منفذ حدودي جديد في المنذرية، ومنح سمات الدخول عند المنافذ الحدودية براً وجواً، وترتيب ملف النقل بالتعاون بين الجانبين".

وكان وزير الداخلية، ياسين الياسري، قد افتتح الجمعة (6 أيلول 2019) معبر المنذرية الحدودي مع إيران في محافظة ديالى، فيما بدأت قوافل الزوار الإيرانيين بالدخول إلى العراق من المعبر، شرق محافظة ديالى.

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