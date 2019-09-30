فيديو: عاش حياته كرجل اعمال.. حكاية “لص تائب”

2019/09/30 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مصري مسن سبق وان اعلن توبته عن السرقة، مؤكدا أنه كان يعيش كـ”رجل اعمال” قبل تسليم نفسه للحكومة واعلان توبته.

ووجه “اللص تائب” عبر مجموعة من الشباب في أحد الشوارع المصرية، رسالة مثيرة وطلب منهم أن ينشروا قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكي تنتشر قصته ويتم عمل فيلم عنه، بعد أن تبرع بثروته التي سرقها لبلده، واحتفظ بالجرائد التي كتبت عنه.

ويظهر في الفيديو رجل عجوز، يناول الشباب الذين وقفوا لتصويره عدد من الجرائد والمجلات التي كتبت عنه في الماضي، وكذلك كتب منشور عنه بعنوان “اللص التائب”، وعندما قرأ الشاب العنوان “أشهر حرامي في مصر يتبرع بثروته” قاطعه الرجل بجدية قائلا “دي مش ثروتي أنا كنت سارقها” ، ما أثار موجة من الضحك .

وكشف عن أن أهم سرقة قام بها سرقة “أحمد” نجل المشير عبد الحكيم عامر ، وقال : “هبرت منه هبرة كبيرة” .

كما قال أنه حج على نفقة الدولة في عهد أحد وزراء الداخلية السابقين .

ويقول الرجل إنه هو من سلم الأموال التي سرقها بإرادته، ويرغب في أن يتم عمل فيلم عن قصته بعدما بلغ أرذل العمر، مشيرا إلى أنه كان لص ذكي لكن تاب من عمله القديم.

#فود_ترك_مسروق اللص التائب الى ربه pic.twitter.com/BbL7OLEr9Y

— الشايب !!🇸🇦🇸🇦 (@mFpsBDq9uEBLJ3n) September 28, 2019

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