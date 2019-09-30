«ساعد غيرك».. مبادرة شبابيَّة لطلاب السادس الاعدادي

2019/09/30 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ رشا عباس

اقدمت مجموعة من الشباب المتطوعين من مختلف المحافظات العراقية على مبادرة توزيع الملازم الدراسية لطلبة السادس الاعدادي مجاناً مع قرب اجراء امتحانات الدور الثالث، متخذين شعار " ساعد غيرك" ترسيخاً لمبدأ التكافل بين الشباب، اذ عملوا على توزيع 50 الف ملزمة شملت آلاف المستفيدين.

بدأت المبادرة في محافظتين وتوسعت الى 15محافظة عراقية، وتشمل ثلاث مراحل اولها جمع الملازم من خلال اقامة تجمعات في اماكن عامة يتم فيها تسلم التبرعات من الطلاب ، مروراً بمرحلة الفرز والترتيب التي يقوم بها المتطوعون حسب المواد والفرع، وتوضع بشكل منظم يسهل على الطالب ايجاد الملزمة التي يريدها، وصولاً الى المرحلة الاخيرة وهي توزيع الملازم بين الطلاب المحتاجين، اذ يحدد مكان معين وموعد يتم الاعلان عنه مسبقاً".

علي حاكم احد مؤسسي هذا المشروع قال لـ "الصباح" :" في الآونة الاخيرة بلغت تكلفة الملازم الدراسية للطالب الواحد ما يقارب الـ 100 الف دينار واكثر ما خلق مشكلة لدى الكثير من الطلبة، ليس بترك الدراسة فحسب انما انعكس ذلك على حالتهم النفسية والعلمية".

واضاف: "الحملة تأتي في إطار الواجبات والمهام الملقاة على عاتق الشباب في تذليل الصعوبات امام الآخرين وهذا بدوره يخلق روح التعاون بين المتطوعين موجهين رسالة مفادها " ان الانسانية التي يمتلكها الشباب وشعورهم بالمسؤولية تجاه من يحتاجهم هي خطوة مهمة لبناء عراق وجيل يتمتع بصفات حميدة في ظل ظروف عصيبة يمرون بها لاثبات قدراتهم في صنع الجمال من القبح وزرع المحبة بدل الكراهية".

اما التدريسية شيماء محمد فقد ابدت اعجابها بالفكرة ، مبينة أن الدراسة حق لكل طالب وواجبنا أن نكون يداً واحدة ونساعده في اكمالها، فنهضة الوطن والمجتمع بحاجة للكثير من المبدعين والمتعلمين للإفادة من خبراتهم وطاقاتهم وجهودهم وعلمهم بعد التخرج.

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