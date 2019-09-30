2019/09/30 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوس انجليس/ وكالات

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "المسخ" من إنتاج شركة دريم وركس شباك التذاكر الأميركي بنحو 20.9 مليون دولار، في الوقت الذي بدأ فيه عرض فيلم "جودي" الذي يروي قصة حياة جودي غارلاند، بطولة رينيه زيلويغر.

فيلم " المسخ" كان الأحدث إنتاجاً نهاية الأسبوع، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة والصين بين شركتي دريم وركس التابعة لشركة يونيفرسال واستوديوهات بيرل الصينية، ولذا فإن عرضه في الصين سيسهم بشكل كبير في نجاحه.

وما زالت بضعة أفلام محافظة على مكانتها في سباق شباك التذاكر الأميركي، فقد تراجع فيلم "داونتاون آبي"، الذي حل في المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بحصوله على 14.5 مليون دولار، فيما تراجع فيلم "هاستلرز" إلى المرتبة الثالثة محققاً 11.5 مليون دولار.

وأعلن عن مشاركة نجمة الفيلم، جنيفر لوبيز، هذا الأسبوع كنجمة حفل السوبر بول للعام المقبل، إلى جانب شاكيرا.

ولكن واحداً من أكبر النجاحات التي تحققت نهاية هذا الأسبوع كان فيلم "جودي" مدفوعاً بعودة زيلويغر، الذي حصد 3.1 مليون دولار في عرضه في 461 دار عرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («المسخ» يتصدر شباك التذاكر في السينما الأميركية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («المسخ» يتصدر شباك التذاكر في السينما الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).