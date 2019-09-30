2019/09/30 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، تفعيل ملف التعاون والتنسيق البرلماني في المحافل الدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الكويتي تفعيل ملف التنسيق البرلماني في المحافل الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الكويتي تفعيل ملف التنسيق البرلماني في المحافل الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).