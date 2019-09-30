مصادر بمخيم الهول: مواجهات بين قوات الامن وزوجات دواعش قمن بتشكيل “حسبة نساء”

2019/09/30 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفرت مواجهات بين نساء من زوجات عناصر تنظيم داعش، وقوات الامن المسؤولة عن مخيم الهول، عن مقتل إحداهن، واصابة ثلاث اخريات.

وأشارت مصادر محلية، الى اندلاع مواجهات اثناء محاولة قوات الأمن، القيام بعمليات تمشيط، لاعتقال عدد من النساء المتهمات بتنفيذ جرائم قتل، وضبط أعمال شغب في مخيم الهول، الذي يضم عائلات تنظيم داعش، والواقع على الحدود السورية مع العراق، بعد تلقي تلك القوات، معلومات تتعلق بتشكيل ما يسمى بـ”حسبة خاصة للنساء”، من قبل زوجات مقاتلي داعش الأجانب، إضافة الى توثيق عمليتي قتل، وقعتا في ظروف غامضة داخل المخيم، فيما أكدت المصادر ان القوات تفاجأت بمقاومة عنيفة، تطورت الى مواجهات بين الطرفين.

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