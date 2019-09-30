النفط تعلن ارتفاع نسبة الإنجاز بمشروع مصفى كربلاء إلى 76%

2019/09/30 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، ارتفاع نسبة الإنجاز بمشروع مصفى كربلاء إلى 76%، لافتة إلى أن المصفى يعد من المشاريع الرائدة في قطاع التصفية.

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