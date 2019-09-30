وزير الزراعة: قرار منع الاستيراد لارجعة عنه

2019/09/30 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الزراعة، صالح الحسني، الإثنين، على ان قرار منع الاستيراد لا رجعة عنه، فيما اكد ان الوزارة مستمرة في دعم المنتج المحلي.

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