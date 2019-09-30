2019/09/30 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قتلت امرأة داعشية وأصيبت آخريات جراء تدخل قوات الأمن على اثر اندلاع اعمال شغب وإطلاق نار في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وتدخلت قوات الأمن المحلية في معسكر الهول السوري يوم الإثنين بعد أن حاولت النساء المتهمات بالانتماء لتنظيم داعش بفرض قواعد متشددة على ساكني المخيم.

واسفرت الاشتباكات عن مقتل امرأة واعتقال 50 شخصا على الأقل.

ونشر مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي في حسابه على موقع تويتر ان الوضع في الهول "يتدهور بشدة".

واشار بالي الى ان تنظيم داعش يسعة لإعادة تجميع صفوفه من خلال النساء في المخيم، محذرًا من أن التطور سيكون "خطيرًا في المستقبل ما لم تتحمل الحكومات مسؤولية مواطنيها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن قوات الأمن في المخيم تلقت معلومات تفيد بأن النساء المتهمات بعضوية داعش يحاولن إنشاء محاكم على طريقة داعش في معسكر الهول.

واندلعت اعمال شغب مع تدخل الامن حيث اسفرت عن مقتل امرأة واصابة سبعة آخرين.

وبحسب وكالات أنباء محلية أخرى فإن ست نساء نُقلن إلى مستشفى في الحسكة، من بينهم مواطنة روسية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النساء المتورطات في أعمال الشغب في المخيم يعملن بصورة سرية تحت اسم الشرطة الأخلاقية لتنظيم داعش.

واكد المرصد ومقره في بريطانيا ان النساء كن يستخدمن الأسلحة النارية الخفيفة.

وارتفعت معدلات الحوادث الامنية في معسكر الهول مؤخرا ومعظم الحوادث ارتكبتها نساء من التنظيم المتشدد.

وقالت أم أيمن، وهي مواطنة هولندية في معسكر الهول، في مقابلة مع كوردستان 24 في مارس آذار 2018 "إذا لم ترتدي النقاب، فسوف تتعرضين للهجوم".

ووفقا لتقرير صادر يوم امس الأحد عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإنه "لا يزال المخيم يشهد توترا مع وقوع حوادث أمنية بمعدل اسبوعي".

وتابع "في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر ايلول سبتمبر، تم الإبلاغ عن 128 خيمة تم إحراقها".

وتم انشاء المخيم لإيواء 40 الف شخص إلا أنه يضم حاليا نحو 70 الف شخص غالبيتهم نساء واطفال.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل امرأة داعشية بعد أعمال شغب في مخيم الهول بسوريا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل امرأة داعشية بعد أعمال شغب في مخيم الهول بسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).