حملة جديدة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين في بغداد

2019/09/30 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين.

وبينت الامانة في بيان تلقته "الغد برس"، قيام ملاكاتها في بلدية الصدر الثانية "بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن سوق مريدي ابرز اسواق مدينة الصدر شرقي بغداد حيث تضمنت الحملة ازالة 25 كشك و 30 سقيفة و 27 بسطة وبعد إنذارهم في وقت سابق".





واضافت ان "بلدية الغدير قامت هي الاخرى بحملة ازالت خلالها التجاوزات عن شارع معمل السكائر ومعامل الكاشي ضمن شارع 77 بالاضافة الى ازالة بناية شيدت تجاوزاً على ارض زراعية ضمن منطقة البلديات المحلة 738".

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