افتتاح ردهة لمعالجة الإدمان في بابل

2019/09/30 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الاثنين، افتتاح ردهة لمعالجة الإدمان في بناية مستشفى الامام الصادق (عليه السلام) بعد استحصال الموفقات الوزارية الخاصة بها.

وذكر المكتب الاعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"،ان "الردهة تتألف من ٥ غرف لمعالجة الإدمان وغرفة واحدة لمعالجة حالات الانتحار و٣ غرف للامراض النفسية، كما يديرها كادر طبي وتمريضي بحسب تأكيد مسؤول الردهة الدكتور عباس مرصوص منصور اخصائي الطب النفسي".

وأشار منصور الى "استقبال حالات الإدمان على الادوية والمخدرات والكحول وبعض الاضطرابات النفسية التي تحتاج الى تأهيل ورعاية وبرامج نفسية علاجية، حيث بلغت احصائية للمراجعين الردهة المذكورة لشهر ايلول الى ٢٢٥ مراجع فيها".

بدوره وجه مدير الردهة عناية المرضى والمؤسسات الصحية "لمراجعة الردهة والاستفادة من الخدمة الصحية العلاجية لمساعدة المدمنين بالاستعانة بالارشاد والعقاقير والأدوية لمساعدتهم للأقلاع عن الإدمان والمخدرات".

واكد مدير عام دائرة صحة بابل الدكتور حيدر عبد الآله الأسدي، على "توجيه الدعم الكامل للردهه من خلال توفير الأدوية والعلاجات"، مشيرا إلى "عدم وجود أي مسائلة قانونية للمريض الراقد والمرضى المدمنين في حال خضوعهم او رغبتهم للعلاج".

يذكر ان مكتب الصحة النفسية في الدائرة بذل جهود متواصلة طيلة الفترة الماضية لاكمال مقومات عمل الردهة.

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