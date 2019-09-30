العراق والكويت يوقعان محضراً للتعاون بختام اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين

2019/09/30 | 19:04

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بغداد اليوم _ بغداد

وقع وزير التجارة محمد العاني ونظيره الكويتي خالد ناصر، اليوم الاثنين، محضرا للتعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس جمعية المصارف الخاصة الإيرانية، أن بنكا إيرانيا خاصا استصدر التراخيص اللازمة لافتتاح 7 فروع له في العراق، وذلك في إطار سياسة تهدف لدعم الصادرات الإيرانية إلى العراق.

وأوضح کوروش برویزیان في كلمة بمنتدى "تمويل ال

بغداد اليوم- بغداد

وجه البنك المركزي، الاثنين (30 أيلول 2019)، المصارف بتقديم خدماتها عبر الهاتف عبر الهاتف النقال.

وذكر البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في ضوء استراتيجية البنك المركزي العراقي لتحقيق الشمول المالي، وتحسين الخدمات ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الإثنين (30 أيلول 2019)، عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وقال المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سعر بيع الدولار لشركات الصيرفة هو 120.750 ديناراً ل

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