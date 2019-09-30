الحزب الشيوعي العمالي العراقي - لا تتوهموا بتظاهرات قوى الاسلام السياسي

2019/09/30 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول الموقف من الدعوة لتظاهرات يوم الأول من تشرين الأولفي دعوة لتحريض الجماهير الغاضبة والناقمة والساخطة على وضعها الاجتماعي، تقوم القوى الإسلامية المتكالبة فيما بينها لتحسين مواقعها ومكانتها والحصول على امتيازات في السلطة أو إعادة إنتاج نفسها في انتخابات مجالس المحافظات، بمحاولة استغلال أوضاع الجماهير التي آلت إليها من حيث الفقر والعوز وتفشي الأمراض والبط......

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