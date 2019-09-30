رابح لونيسي - القوى الكبرى والثورة السلمية في الجزائر

2019/09/30 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي أثار موقف عضوة البرلمان الأوروبي ماري أرينا نقاشا في الجزائر كان من المفروض أن لايأخذ هذه الأبعاد لولا محاولات السلطة القائمة إستغلال ذلك لهدفين وهما: إتهام الحراك الشعبي بالعمالة للخارج من جهة وتوظيف هذا التصريح لإعطاء دفع لفكرة ضرورة الذهاب إلى الرئاسيات بأي شكل كان كي نضع حدا لأي تدخل خارجي في الوضع الجزائري، وهذه الأخيرة فكرة قديمة تروج لها السلطة للإبقاء على نفس النظام السائد بالرغم من أنها ......

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