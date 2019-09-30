حسين محمود التلاوي - ناديجدا كروبسكايا: المتطوعون الصغار (مقال مترجم)

2019/09/30 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي هذه ترجمة لمقال "المتطوعون الصغار: كيف يمكن للمرأة العاملة أن تمد يد المساعدة؟" بقلم ناديجدا كروبسكايا كاتبة ومعلمة ثورية روسية، ومسئولة في حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي الروسي.شغلت منصب نائب وزير التعليم في الاتحاد السوفييتي منذ عام 1929 إلى وفاتها عام 1939.كانت زوجة الزعيم السوفييتي "فلاديمير لينين" منذ عام 1898 إلى وفاته عام 1924.نُشِرَ المقال في دورية العمال الأسبوعية، عدد 3 يوليو 1925......

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