2019/09/30 | 19:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين، تتفيذ حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع التجاوزات في سوق مريدي والغدير ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع التجاوزات في سوق مريدي والغدير ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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