رفع التجاوزات في سوق مريدي والغدير

2019/09/30 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد اليوم الاثنين، تتفيذ حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين.

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