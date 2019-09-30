حقول جديدة ترتبط بالحالة النفسية في البطاقة المدرسة للتلاميذ

2019/09/30 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين، تطوير العمل بالبطاقة المدرسية.

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