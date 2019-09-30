أمانة بغداد تقتحم سوق مريدي وتُزيل 82 تجاوزاً

2019/09/30 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، الاثنين، ازالة 82 مبنى متجاوزا في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت الامانة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “كوادر بلدية الصدر الثانية باشرت بحملة جديدة لازالة التجاوزات عن سوق مريدي ابرز اسواق مدينة الصدر شرقي بغداد”، مبينةً أن “الحملة تضمنت إزالة 25 كشكاً و 30 سقيفة و 27 بسطة وبعد إنذارهم في وقت سابق”.

وفي ذات السياق، اشارت الامانة، الى “قيام بلدية الغدير بحملة أزالت خلالها التجاوزات عن شارع معمل السكائر ومعامل الكاشي ضمن شارع 77 بالاضافة الى ازالة بناية شيدت تجاوزاً على ارض زراعية ضمن منطقة البلديات المحلة 738”.

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