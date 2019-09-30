تقرير: مليون طفل عراقي بحاجة الى الرعاية النفسية والاجتماعية

2019/09/30 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادالى جانب النساء، يصطف اطفال العراق في طابور المعسفين والمظلومين في العراق، حيث يتعرضون الى للعنف والاعتداءات الجنسية وفقاً لتقارير حكومية ودولية.

ووفقاً للامم المتحدة، فإن “أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية كما تحدث 14 حالة وفاة لكل 1000 طفل.

ويقول وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبدالزمان، في بيان له، إن “وضع الاطفال مأساوي في العراق”، فيما نوه إلى “العثور على طفل مرميا بالشارع وطفلة اغتصبها خالها معربا عن القلق من وضع الطفولة في بلاده”.

وأضاف، “نتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويُرمى طفل هنا وتُغتصب طفلة هناك”، موضحاً “كان آخرها الطفل الذي وجد مرمياً في الشارع بالموصل والطفلة التي تعرَّضت للاغتصاب من قبل خالها”.

وحذر من أن “وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار”، مشيراً الى أنّه “في الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا”.

ودعا عبدالزمان، إلى “تشريع القوانين وتسخير جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة، فضلاً عن تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم”.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة العدل العراقية عن “تقديم ورقة عمل لمنظمة اليونيسف عن واقع عمل الحكومة بمجال حقوق الطفل”، وذلك خلال اجتماع في بغداد اليوم عقده وزير العدل فاروق الشواني مع ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو.

واكد الوزير، “استعداد الوزارة لوضع آلية مشتركة بين الوزارة ومنظمة اليونسيف للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين”، مبينا ان” اهم نشاطات دائرة اصلاح الاحداث هو تأهيل الاحداث والمساهمة في اعادة دمجهم بالمجتمع”.

وتشير أنسام إياد، أستاذة الفلسفة والتربية والباحثة في مركز أبحاث الطفولة العراقي إلى أنّ “سبب انتشار العنف ضد الأطفال يرجع إلى غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدولة، اضافة إلى أن العقوبة ليست رادعة في حق من تثبت إدانته في العنف ضد الأطفال، وأحيانا يجد الجاني محاميا يخلصه من الجريمة بدون عقوبة”.

واوضحت أن “بعض العائلات تعتبر الاعتداء على الطفل وصمة عار فتعمد إلى التستر خوفا من الفضيحة، وتعدّ الحروب التي مر بها العراق وكثرة البطالة أحد الأسباب المهمة للعنف وغياب الوعي الأسري”.

بدورها لفتت منظمة الامم المتحدة، في تقرير لها، “وجود 80% من أطفال العراق يتعرضون إلى العنف في المدرسة والمنازل ولا يتلقى الأطفال الفقراء أي شكل من أشكال المساعدة من قبل الحكومة”.

وحذرت الأمم المتحدة من الفجوة الكبيرة بين الغني والفقير في العراق التي بدأت تؤثر على الأطفال”، ماضيةً بالقول بأن “أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية جراء تأثرهم بالحروب، كذلك توجد 14 حالة وفاة لكل 1000 طفل”، ويأتي هذا الرقم بسبب ما تعرض له البلد من حروب ونزاعات واهمال حكومي.

المصدر: إيلاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: مليون طفل عراقي بحاجة الى الرعاية النفسية والاجتماعية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: مليون طفل عراقي بحاجة الى الرعاية النفسية والاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).