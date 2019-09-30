التخطيط الكوردستانية تنفي التفريق بتقديم الخدمات لمدن الاقليم

2019/09/30 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد، اليوم الاثنين، ان اعمال ومشاريع الحكومة تشمل جميع مدن الاقليم، ووفقاً للخطة الستراتيجية ستكون خطوات الوزارة في جميع القطاعات من اجل اعادة اعمار مختلف المناطق.

وجاء في بيان لوزارة التخطيط الكوردستانية ورد لشفق نيوز، ان الوزير دارا رشيد وخلال اجتماع مع قائممقام السليمانية آوات محمد، تطرق الى اعمال ومشاريع الوزارة في حدود المحافظة في القطاعات المختلفة، لافتا الى ان الوزير رشيد اشار الى مساعي الحكومة والوزارة من اجل تنفيذ المشاريع الخدمة في جميع مدن اقليم كوردستان من دون تفريق بينها من خلال تخصيص الميزانية اللازمة لتنفيذ المشاريع.

واضاف البيان ان الجانبين تباحثا حول التنسيق بين الدوائر والمديريات مع الوزارات والهيئات، وفي هذا الاطار عبر الوزير عن اعتقاده بضرورة بذل جميع المساعي لزيادة ترسيخ التنسيق واعادة تنظيم المهام والاعمال.

ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني قد جدد التأكيد على وجوب عدم التفريق بين اية منطقة او مدينة واخرى في مسألة تقديم الخدمات اليها.

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