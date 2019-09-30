2019/09/30 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري إنه باستثناء الفيدرالية فإن كافة مطالب الكورد موجودة على طاولة المفاوضات.

جاء ذلك، الإثنين، ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 في مؤتمر صحفي عقده الحريري في مدينة اسطنبول.

وقال الحريري ان "المجلس الوطني الكوردي موجود في هيئة المفاوضات بنفس الوزن لاي مكون آخر".

وتابع "عدد الكورد قليل في اللجنة بالنسبة للآخرين إلا أن العدد ليس مهما بل المهم أن يكون لهذا المكون صوت في اللجنة الدستورية".

واضاف "المهم أن يكون مطالب الكورد موجودة على الطاولة في النقاشات الدستورية وأن يشاركوا في رسم مستقبل سوريا بغض النظر عن العدد".

وقال الحريري "صدقا..ان كافة المطالب الكوردية ماعدا الفيدرالية هي هم لكل واحد فينا سواء كان عربيا ام تركمانيا ام سريانيا".

ولاقى قلة عدد الكورد المشاركين في اللجنة الدستورية استياء لدى الشارع الكوردي فيما طالبت منظمات مدنية الامم المتحدة بإعادة النظر في لائحة الاسماء.

سوار أحمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري: سنطالب بكل حقوق الكورد ماعدا أمر واحد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري: سنطالب بكل حقوق الكورد ماعدا أمر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).