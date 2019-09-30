نائب: عدد التلاميذ المتخلفين عن الدراسة تجاوز الـ 132 ألفاً والتربية بلا وزير بسبب المحاصصة

2019/09/30 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، أحمد الجبوري، اليوم الإثنين، إن عدد التلاميذ المتخلفين عن الدراسة تجاوز الـ 132 ألفاً، فيما أكد أن وزارة التربية بلا وزير، بسبب المحاصصة.

وغرد الجبوري، في صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد قائلاً: "اُذكرْ الحكومة والبرلمان، أن نسبة النجاح في العام الماضي لم تصل إلى 35٪ في الدراسة المتوسطة والإعدادية، وعدد التلاميذ تاركين الدراسة أكثر من 132 الف تلميذ".

وأضاف الجبوري، أن "وزارة التربية وتقديساً للمحاصصة لازالت بدون وزير، والوكلاء والمدراء اسم الله عليهم كلهم حسب الضوابط".

وشهدت مدارس محافظات العراق اليوم الاثنين الموافق الـ30 من شهر أيلول الجاري، بدء العام الدراسي الجديد، بمشاركة نحو (9906728) تلميذ وطالب توزعوا على 26971 مدرسة، بحسب وزارة التربية، التي كانت قد حددت في وقت سابق يوم 30 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق العام الدراسي الجديد (2019 ــ 2020).

بغداد اليوم - صلاح الدين

طالب قائممقام قضاء بلد عامر مرهون، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء قرار مجلس محافظة صلاح الدين الخاص باستحداث وحدات ادارية جديدة في القضاء.

وقال مرهون، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم _ كركوك

أعرب المتحدث باسم حزب توركمن ايلي في كركوك، علي المفتي، اليوم الإثنين، عن رغبته خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة للتركمان، فيما أبدى تخوفه من عمليات التزوير التي قد ترافق العملية الانتخابية.

وقال علي المفتي، في حديث

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب الأمين العام لحركة سرايا الخراساني، حامد الجزائري، اليوم الأثنين، أن الرد على إسرائيل لا يشترط أن يكون من الأراضي العراقية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن الجزائري، قوله، إن "سرايا الخرساني تمتلك المع

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