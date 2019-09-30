ذي قار.. أحكام مشددة وغرامات مالية بحق تجار المخدرات

2019/09/30 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت محكمة جنايات ذي قار، الاثنين، اصدارها احكاماً مختلفة بحق مدانين بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وقالت المحكمة، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إنها “أصدرت حكما بالسجن 10 أعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( ع , ج , ه ) البالغ من العمر 24 عاماً يسكن الناصرية الاسكان الصناعي”.

وتابعت، أنها “اصدرت حكماً ثانياً بالسجن 7 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق كل من المدان ( ص , ح , ه ) البالغ من العمر 25 عاماً يسكن الناصرية صوب الشامية، والمدان ( ك , ع , س ) البالغ من العمر 24 عاماً يسكن الناصرية ناحية اور, والمدان ( م , ع , ل ) البالغ من العمر 40 عاماً يسكن الناصرية حي الفداء”.

واشارت الى أن “الحكم الثالث كان بالسجن 5 اعوام وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي بحق المدان ( م , ر , ك ) البالغ من العمر 22 عاماً يسكن الناصرية مدينة الصدر”، مؤكدةً أن “الاحكام تأتي استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك لارتكابهم جرائم المتاجرة بالمواد المخدرة”.

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