اجراءات امنية “مشددة” في الانبار تحسبا لتظاهرات الغد

2019/09/30 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادقررت قيادة شرطة الأنبار، الأثنين، منع سير الدرجات النارية اعتبارا من اليوم وإلى إشعار آخر.وقال مصدر أمني لـ”كلكامش برس”، ان “شرطة المحافظة احتجزت القوات الأمنية عدد من الدرجات النارية لمخالفة أصحابها القرار”.وأضاف ان “القرار جاء على خلفية توقعات القوات الأمنية بخروج مظاهرات شعبية يوم غد”.

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