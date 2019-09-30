2019/09/30 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ناجح_شاهين لماذا فشلت أنظمة الدفاع في حماية السعودية؟قراءة فيصفقات الأسلحة الأمريكية للسعوديةأندرو كوكبيرنترجمة: ناجح شاهينالمبدأ القديم القائل بأن "الحكومة الأمريكية موجودة لشراء الأسلحة من الداخل وبيعها إلى الخارج" لم يكن أكثر صدقًا مما هو اليوم.اليوم ترتفع ميزانيتنا الدفاعية إلى مستويات غير مسبوقة من وتسجل صفقات الأسلحة في الخارج أرقاما قياسيا جديدة.في الواقع، أصبحت صناعة مبيعات ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ناجح شاهين - لماذا فشلت أنظمة الدفاع في حماية السعودية؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ناجح شاهين - لماذا فشلت أنظمة الدفاع في حماية السعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).