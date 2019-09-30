خبير “يشكك” بتصريحات عبد المهدي عن اتهام اسرائيل بقصف الحشد

2019/09/30 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشكك الخبير الأمني هشام الهاشمي، الاثنين، بحقيقة اعتراف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات المجهولة التي تعرضت لها مقرات الحشد الشعبي في وقت سابق.

وقال الهاشمي لـ”كلكامش برس”، إن “قناة الجزيرة نقلت خبرًا مقتصبًا في مقابلة تلفزيونية اجرتها مع عبد المهدي لم تبث لغاية الآن، ما يثير التساؤول عن السياق التي تحدث به عبدالمهدي”، لافتًا إلى أن “رئيس الوزراء قبل أيام اتهم مجاهدي خلق بتنفيذ الهجمات”.

وأضاف الهاشمي أن “عبد المهدي قد نفى، في وقت سابق تماماً، احتمالية وقوف إسرائيل وراء الضربة الأولى التي استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في آمرلي فيما نفى الحشد الشعبي قصفه أو وجود ضحايا، بالرغم من انتشار صور لتشيع جثامين إيرانيين قتلوا في العراق بعد أيام من الحادث”.

وخاضت هيئة الحشد الشعبي جدلًا كبيرًا حول الجهة التي استهدفت مقراتها في حينها حيث حمل بيان منتصف آب الماض، صدر عن نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس واشنطن وتل أبيب مسؤولية الهجمات، وهدد بالرد، فيما اعلنت الهيئة عبر رئيسها فالح الفياض عدم مسؤوليتها عن بيان المهندس.

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