2019/09/30 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت عضو كتلة سائرون النيابية أنعام الخزاعي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء إلى توفير حصتين من النفط لأبناء الشعب العراقيوقالت الخزاعي في بيان تلقته “كلكامش برس” إن “رئيس الوزراء حينما يؤكد على أهمية التراخيص النفطية وما خلفته تلك الجولات من مكاسب على العراق خلال السنوات الماضية ان يدرك ان تجربة البلدان النفطية تفصح حقائق غاية في الأهمية”وأوضحت الخزاعي ان “أبرز تلك الحقائق هو التزايد المستمر في كميات الإنتاج النفطي الذي لا يعد دليل قوة ونمو اقتصادي مستدام فحسب؛ بل لابد من التركيز على التنويع الاقتصادي وقدرة البلد على توفير فرص العمل والسلع والخدمات لعموم أبناء الشعب، فضلاً عن العدالة التوزيعية التي ينبغي ان تطال كافة فئات وشرائح الشعب”.وأضافت “يدرك الجميع، والمختصون والخبراء بشكل خاص، حجم التكاليف الناجمة عن جولات التراخيص، فعلى المستوى المالي أثبتت الأرقام حجم النفقات التشغيلية الباهضة التي تمتصها الشركات الأجنبية وخبرائها من موارد البلد النفطية منذ سنوات طويلة في الوقت الذي يعيش العراق سنوياً على الديون لتمويل الموازنة والنفقات العامة”.وتابعت “أما على مستوى الوظائف فالأرقام مرعبة حقاً، ففي الوقت الذي يعاني فيه ملايين العراقيين من البطالة ويفترش أصحاب الاختصاص الارض، فان تلك العقود والجولات وفرت قرابة 75 الف درجة وظيفية للعمال الأجانب بشتى صنوفهم وهم بذلك يكلفون الخزينة العامة للدولة ملايين الدولارات، وهنا على رئيس الوزراء ان يبحث عن حصة لشعبه في النفط مرتين؛ مرة من حيث العدالة التوزيعية المالية وعدم استفادة كل فرد من حقه في النفط المصدر، ومرة ثانية عن فرص العمل التي يولدها القطاع النفطي والتي ينبغي ان تكون لأبناء العراق لا من حصة الاجانب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الصدر تدعو عبد المهدي الى توفير حصتين من النفط للمواطنين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الصدر تدعو عبد المهدي الى توفير حصتين من النفط للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).