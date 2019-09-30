2019/09/30 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس هيأة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الاثنين، أن الحشد الشعبي أصبح قوة مسلحة قانونية، مشيراً الى أن الحكومة العراقية أصبحت اليوم أكثر اقتداراً.

يتبع ...

بغداد اليوم _ متابعة

اعلن مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الاثنين، أن عمليات "المخلب" العسكرية في شمال العراق "ستتواصل حتى تطهير المنطقة من حزب العمال الكردستاني تماماً".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن "7 عناصر

بغداد اليوم - صلاح الدين

طالب قائممقام قضاء بلد عامر مرهون، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء قرار مجلس محافظة صلاح الدين الخاص باستحداث وحدات ادارية جديدة في القضاء.

وقال مرهون، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم _ كركوك

أعرب المتحدث باسم حزب توركمن ايلي في كركوك، علي المفتي، اليوم الإثنين، عن رغبته خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة للتركمان، فيما أبدى تخوفه من عمليات التزوير التي قد ترافق العملية الانتخابية.

وقال علي المفتي، في حديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس أركان الجيش الإيراني: الحشد الشعبي أصبح قوة مسلحة قانونية والحكومة اليوم أكثر اقتداراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس أركان الجيش الإيراني: الحشد الشعبي أصبح قوة مسلحة قانونية والحكومة اليوم أكثر اقتداراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).