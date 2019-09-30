2019/09/30 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} جرت في مدينة دربند بجمهورية داغستان في روسيا مراسم حفل زفاف جماعي شمل 30 عريسا وعروسة، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص، ودخل في سجل "غينيس" للأرقام القياسية.

والمثير للاهتمام في هذا الحفل الجماعي هو أن العرسان الـ 30 يمثلون 16 طائفة وقومية أساسية تعيش في داغستان.



وبلغ عمر أصغر عروسين 19 سنة.



وقد شارك في الحفل، زوجان معمران باليوبيل الماسي {60 سنة} على زواجهما.وقد سجل هذا الحفل رقمين قياسيين جديدين – حفل زفاف متعدد القوميات والطوائف، وأكبر حضور للضيوف، وتم تسجيلهما رسميا في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل زفاف يدخل غينيس.. تعرف على السبب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل زفاف يدخل غينيس.. تعرف على السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).