الحميداوي يطالب الحكومة والإعلام بدعم المواكب الحسينية خلال مسيرة الأربعين

2019/09/30 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، علي الحميداوي الحكومة الاتحادية بدعم المواكب الحسينية خلال مسيرة أربعينية الإمام الحسين {عليه السلام}.

وقال الحميداوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "تلك الجهود والحشود الاستثنائية الشعبية تحتاج الى دعم معنوي عالمي ومؤازرة كبيرة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمؤسسات الاعلامية الوطنية الرصينة عرفانا لجهودهم الغزيرة ودورهم النبيل في اتمام مراسيم العزاء الحسيني بأكمل وجه وأحسن صورة".وبين ان "من ركائز الشعار الدينية في شهر محرم الحرام من كل عام إحياءً لذكرى عاشوراء وزيارة الاربعين في موسم الحزن المحمدي {مواكب الخدمة الحسينية} التي غدت علامة فارقة تحكي قصة كرم العراقيين ومدى عشقهم للإمام الحسين {ع} تلك المواكب قدمت وما زالت تقدم أعظم الشواهد وأوضح المصاديق للبذل والعطاء الخالص للبذل والعطاء الخالص طلباً لمرضاة الله وسعياً وراء الأجر والثواب".وتابع انه "وبعد أيام قلائل يتسابق أصحاب المواكب بهمم عالية لمد سرادق الخدمة لمئات الكيلومترات بين جنبات الطرق المؤدية الى المرقد المقدس والني يملؤها تظاهرة انسانية فاقت الخيال حد الذهول في فيوضات الكرم وفلسفة الجود".انتهى

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