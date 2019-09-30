العراق يحقق اكتفاءً ذاتياً لمحصولين: 4 مليون طن زيادة في الانتاج

2019/09/30 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الاثنين، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.

وقال الشمري، في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “العراق حقق ضمن خطة العام الحالي الاكتفاء الذاتي من المحصولين”.

وبين، أن “في السنوات السابقة كان إنتاج العراق من الحنطة من مليون الى مليون ونصف المليون طن، فيما كان من الشعير نصف مليون طن، لكن في هذه السنة وصل إنتاج الحنطة والاستلام من المزارعين ما يقارب 5 مليون طن من الحنطة ومليون طن من الشعير”.

وطالب الشمري “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنح قروض ميسرة للمزارعين من الفواكه والخضر والثروة الحيوانية لتوسيع زراعتهم ومشاريعهم من أجل الاكتفاء الذاتي وليصبح العراق مصدرا لا مستوردا لحفظ العملة الصعبة وامتصاص البطالة وايضا دورات خارجية او استقبال خبراء بالمجال الزراعي والحيواني لتطوير هذا القطاع المهم”

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