وزير النقل: تبسيط اجراءات الدخول الى صالات مطار بغداد

2019/09/30 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي بصحبة السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي اليوم الاثنين، جولة ميدانية مساء اليوم الاثنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بفتح مطار بغداد الدولي امام المسافرين ومرافقيهم 24 ساعة.

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