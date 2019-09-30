الفتح: النتائج التي اعلنها عبد المهدي أتاحت للعراق حق الرد على اسرائيل بجميع الوسائل

2019/09/30 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن العراق يمتلك حق الرد بجميع أنواعه تجاه اسرائيل بعد ظهور نتائج التحقيق التي اثبتت تورطها بقصف مواقع الحشد الشعبي.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في تصريح إن إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تورط اسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي بحسب نتائج التحقيق أتاح للدولة حق الرد بجميع أنواعه، لافتا إلى إن العراق قادر على الرد العسكري والدبلوماسي عبر الذهاب نحو مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وأضاف البلداوي أن الحكومة العراقية أصبح لديها مسوغ امني لشراء منظومة الدفاع الجوي أس اربعمئة والأسلحة الهجومية لصد جميع الاعتداءات، مبينا أن مجلس النواب بانتظار موقف الحكومة من اسرائيل لمناقشة قرار بإلزامها على شراء أسلحة الدفاع الجوي.

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