الكويت تعتزم انشاء ملحقية تجارية في بغداد

2019/09/30 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن وزیر التجارة والصناعة وزیر الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الاثنین، اتمام الموافقة على انشاء ملحقیة تجاریة في بغداد تتبع وزارة التجارة، مشددا على وجود الاھداف الاقتصادیة المشتركة بین البلدین سیعالج الكثیر من القضایا المختلفة.

وقال الروضان،في كلمة له باختتام الاجتماع الاول للجنة الكویتیة العراقیة الوزاریة المشتركة، إن “الموافقة تمت على انشاء ملحقیة تجاریة في بغداد تتبع وزارة التجارة”.

وعبر، عن “بالغ ارتیاحه لتقدم العلاقات بین البلدین”، مؤكداً “استمرار الارتقاء بھا الى مستویات افضل عن طریق دعم التعاون المشترك بما یرقي طموحات القیادة السیاسیة في البلدین”.

وعد، “الخطوة امراً ایجابیاً نحو تمكین البلدین من تفعیل العلاقات في مختلف المجالات”، مشدداً على “حرص الكويت بتذلیل كافة المعوقات التي قد تعترض مسیرة التعاون الثنائي لتتمكن من تحقیق قفزة نوعیة في العلاقة الثنائیة”.

واوضح ان “ما اثمرت عنه اللجنة یؤكد حرص البلدین على تعزیز التعاون والتنسیق في كافة المجالات مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق علیه في محضر الاجتماع والعمل على تنفیذ المقترحات والتوصیات الصادرة عن اللجنة المشتركة وتجسیدھا في اطارھا العملي المناسب لما لھا من دور حیوي في تعزیز التعاون الثنائي على كافة الاصعدة”.

ولفت الى ان “اللقاء سیتجدد في شھر نوفمبر القادم خلال معرض بغداد الدولي حیث سیترأس وفد الكویت من مختلف الجھات الحكومیة والقطاع الخاص”.

وقال ان منذ شھر فبرایر الماضي تم عقد اجتماعات ثنائیة بین البلدین تصل الى اكثر من اربعة اجتماعات احدھا كانت الزیارة التاریخیة لصاحب السمو

امیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد.

بدوره اكد وزیر التجارة العراقي محمد العاني في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة (كونا)، وتابعته “كلكامش برس”، ان الاجتماعات ناقشت منفذ صفوان الحدودي الذي قرر مجلس الوزراء العراقي بتخصیص قطعة ارض للمنفذ”، مضیفا ان “الجانب الكویتي سیتولى انشائھ بالاضافة الى انه تمت مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالجوانب التجاریة والاقتصادیة بین البلدین”.

وقال العاني ان اللجنة حققت نجاحا في اجتماعھا الاول وان الاجتماع المقبل سیكون في بغداد”، مبینا ان “محضر اجتماع الدورة الاولى للجنة الكویتیة العراقیة الوزاریة المشتركة یعتبر حجر الاساس لعلاقات تجاریة واسعة ومتنوعة بین البلدین”.

واوضح ان “المحضر الذى تم توقیعھ یمثل خارطة طریق حقیقیة لتذلیل كافة العقبات التي تعیق تدفق السلع بین البللدین وبالاضافة الى نقطة الانطلاق الحقیقیة لعلاقات تجاریة واقتصادیة مستقبیلة تصب في مصلحة البلدین”.

وشدد على ان “النجاح الذي تحقق خلال الاجتماعات یستلزم المثابرة والعمل بجد لتنفیذ ما تم الاتفاق علیھ لنتمكن من تحقیق الاھداف التي نسعي الیھا في خلق تكامل اقتصادي یخدم الشعبین الشقیقین”.

وذكر ان “الحكومة العراقیة عازمة على تقویة وتأصیل العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین البلدین مبینا ان وزارة التجارة ستكون حریصة على متابعة تنفیذ ما تم الاتفاق علیھ في ھذا المحضر مع الجھات العراقیة المختصة وتذلیل كافة المعوقات التي تحول دون تنمیة وتطویر العلاقات التجاریة

والاقتصادیة”.

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